Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü

AA

Yoğun diplomasi trafiği süren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak Ankara'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya gelmişti.

Yaşanan yeni gelişmede, Bakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

HANGİ KONULAR MASADA

Görüşmeye ilişkin bilgiler Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından geldi.

Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki son durumun ele alındığı bildirildi.

'TÜRK DÜNYASI' ÇIKIŞI

Hakan Fidan, Ankara'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya gelmiş ve iki isim görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşmuştu.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, "Türk dünyasına" da değinmişti.

Hakan Fidan'ın konuşmasında, "Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenlerin manipülasyonları başarılı olmayacak" ifadesi öne çıkmıştı.



