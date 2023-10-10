Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şuşa'da Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani'yle görüştü.

İHA

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi 27. Toplantısı Şuşa'da başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da toplantıya katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa kentinde temasları sürüyor.

Jalil Abbas Jilani'yle görüştü

Hakan Fidan, Şuşa'da Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani'yle görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un başkanlık ettiği toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirociddin Muhriddin, İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısı Mehdi Safari ile üye ülkelerin dış politika daire başkanları ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda EİT kapsamındaki iş birliği çerçevesinde 2023 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçlarının değerlendirilmesi ve EİT gündemindeki güncel konuların ele alınması bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)