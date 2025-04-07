Hakan Fidan: PKK silah bırakırsa bölge halkları büyük istifade eder

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak televizyon kanalı UTV'ye açıklamalarda bulundu.

Silah bırakma olmazsa terörle mücadelenin aynen devam edeceğine dikkat çeken Fidan, "Şimdi şunu anlaması lazım örgütün... Hem Irak, hem Suriye, hem Türkiye, bizler silahsız bütün duruşları kabullenmeye hazırız ama bir silahlı terör tehdidi ortada olduğu zaman kimse buna müsaade edemez. Benim inancım ve dileğim o ki inşallah bu yapılır. Ama olmazsa şu ana kadar ne yapıldıysa bundan sonra o olur" şeklinde konuştu.

"İSRAİL''DEKİ ZİHİN BAŞKA TÜRLÜ ÇALIŞIYOR"

İsrail'in Suriye'deki politikasının provokasyon politikası olduğunu ifade eden Fidan, "Kendi güvenliğine de hizmet eden bir politika değil açıkçası, stratejik ve güvenlik değerlendirmesiyle söylüyorum. Yani taktik düzeyde bazı şeyleri hallediyor olması stratejik düzlemde kendisi için yarattığı daha büyük tehdidi değiştirmiyor. Böyle bir realite var ama şu an İsrail'deki zihin başka türlü çalışıyor" dedi.

SDG DEĞERLENDİRMESİ

Fidan, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin silah bırakmasının İsrail'in güvenliğini tehlikeye atabileceği yönündeki haberleri de değerlendirdi: