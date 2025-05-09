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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazeteci Murat Çiçek'in gündeme dair sorularını 24 Özel'de cevapladı.

Bakan Fidan, terör örgütünün fesih kararını almasına dair şunları söyledi:

PKK'nın silahları bırakması tek başına yetmiyor. İllegal yapıların tümden ortadan kaldırılması gerekiyor. Beklentimiz sonucun olumlu olması yönünde. Ancak her türlü gelişmeye hazırlıklıyız.

Bakan'ın Fidan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE, TERÖRÜN ZEMİNİNİ ORTADAN KALDIRDI"

Bugün bazı kaynaklar, örgütün yanıtını kamuoyuna duyuracağına dair bilgi paylaştı. Ancak görünen o ki, bu açıklama için bir süre daha bekleyeceğiz. Türkiye’nin yaptığı tarihi çağrıya verilecek cevap sürecin yönünü belirleyecek.



Türkiye, uzun süredir terörün beslendiği zemini yok etti. Bu nedenle, örgütten gelecek olumlu bir yanıt, Türkiye açısından son derece kıymetli bir kazanım olacaktır.

"OLUMLU BİR BEKLENTİ VAR, ANCAK ALTERNATİFLER DE HAZIR"

Artık yasa dışı ve karanlık yapılarla, gizli istihbarat ağlarıyla bir yere varılamayacağı açık. Türkiye; demokratik, şeffaf ve herkesin hesap verebildiği bir örgütlenme anlayışını tanımakta ve desteklemektedir.



Sürece dair olumlu bir beklenti taşıyoruz. Ancak istenilen adımlar atılmazsa da bu, sürecin sona erdiği anlamına gelmez. Suriye'de artık silahların konuşmadığı, karşılıklı saygıya dayalı bir düzenin inşası hedeflenmektedir.

"TÜRKİYE, BU TARZ PLANLARIN FARKINDA"

PKK’nın mevcut haliyle Türkiye’yi yıpratma potansiyeli, bölgede Türkiye ile rekabet içinde olan bazı ülkelerin işine gelebilir. Ancak Türkiye, bu tarz planların ve oyunların farkında. Güçlü istihbarat altyapımız sayesinde çevrilen oyunları fazlasıyla görebiliyor, gerekli adımları atabiliyoruz. Bu noktada meşru bir refleks sergiliyoruz.

SURİYE POLİTİKASI: KARARLAR SURİYELİLERDEN, BARIŞ ORTAK HEDEF

Suriye’ye ilişkin temel ilkemiz; kararların Suriyeliler tarafından alınmasıdır. Silahlı unsurların bölgeden uzaklaştırılması, kalıcı barışın sağlanması açısından önemlidir. PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi yönündeki beklentilerimizi zamanla hep birlikte göreceğiz.

"TÜRKİYE, HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIR"

Türkiye, sürecin her olasılığına karşı hazırlıklı. Sahip olduğu siyasi irade, sadece terörle mücadele değil, aynı zamanda bölgesel istikrar adına da kararlılık sergilemektedir.



Suriye ve Irak’ta hâlâ kırılgan bir yapı söz konusu. Ancak Irak, her geçen gün daha fazla istikrara yaklaşıyor. Türkiye’nin sınır bölgelerinde artık silahlı çatışmalar yaşanmıyor.

"PKK, TÜRKİYE TOPRAĞINDA VARLIK GÖSTEREMİYOR"