Hakan Fidan, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması kapsamındaki gelişmeler ve orman yangınları hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ensonhaber.com Türkiye'nin yeni dönemdeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni dönemde de dış politikada önemli görüşmeler gerçekleşiyor. Mevkidaşlarıyla görüşen Hakan Fidan'ın son görüşmesi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov oldu. Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Orman yangınları görüşmesi Bakan Fidan ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'un görüşmesinde, İstanbul Tahıl Anlaşması'nın yanı sıra Türkiye'nin gündemi de vardı. İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere RF’den büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı.