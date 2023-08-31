Hakan Fidan Rusya'da: Sergey Lavrov ile görüşmesi başladı Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk kez Rusya'ya ziyarette bulunan Bakan Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi başladı. Görüşmede Tahıl Koridoru Anlaşması başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alınacak.

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ensonhaber.com

Ukrayna'da aylardır süren çatışmaların Karadeniz'e de sıçramasının ardından tansiyon zirve yaptı.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmaması ise milyonlarca insanın temel gıdaya erişimine darbe vurdu.

Karadeniz'deki tahıl anlaşmasının yeniden devreye girebilmesi için masada pek çok plan var.

Bu çerçevede ise gözler Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde.

Hakan Fidan Rusya'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük ziyaret için gittiği Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi.

Tahıl anlaşması görüşülecek

Bakan Fidan'ın, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başta tahıl anlaşmasının geleceği ve Ukrayna'daki çatışmalar olmak üzere bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuları masaya yatırması bekleniyor.

Bakanlar, tahıl anlaşmasının alternatifi olarak görülen projeyi görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov-Fidan görüşmesiyle ilgili açıklamasında, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl tedarikini ele alacaklarını duyurdu.

Görüşme öncesi açıklama

Bakan Fidan ve Lavrov, Moskova'da gerçekleştirecekleri görüşme öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Moskova'yı Dışişleri Bakanı olarak ilk kez ziyaret ettiğini söyleyen Fidan, gösterdiği sıcak misafirperverlik için mevkidaşına teşekkür etti.

Fidan, Lavrov ile yapacakları görüşmenin gündeminin yoğun olduğunu ve ikili konuların yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele alacaklarını ifade etti.

Yapacakları ikili istişarelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yapacağı görüşmeye de hazırlık niteliğini taşıdığını dile getiren Fidan, "Karadeniz girişiminin canlandırılması ve (Rusya-Ukrayna) savaşın adil bir barışla sonlandırılması konuları da gündemimizde olacak. Suriye ve Güney Kafkasya başta olmak üzere birtakım bölgesel ve küresel konulara da değineceğiz." diye konuştu.

Lavrov'dan başarı dileği

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Fidan’a Dışişleri Bakanı olarak yeni görevinde başarılar dileyerek, bugünkü görüşmenin son derece iyi bir zamanlamaya sahip olduğunu belirtti.

Erdoğan ile Putin'in de yakında bir görüşme yapma hazırlığında olduğuna işaret eden Lavrov, “Bugün, iki liderin görüşmesinde gündeme gelecek konulara detaylı olarak bakabiliriz.” diye konuştu.

Sergey Lavrov, Bakan Fidan’la toplantılarının faydalı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Erdoğan ve Putin görüşmesi ele alınacak

Görüşmede, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül'de Soçi'de gerçekleştireceği görüşme de ele alınacak.

Bugün Moskova'da temaslarına başlayan Bakan Fidan, yarın programını tamamlayıp Türkiye'ye dönecek.

İlk kez yüz yüze bir araya geldiler

Lavrov ve Fidan, şimdiye dek 3 telefon görüşmesi yapmıştı.

Bugün ise ikilinin ilk yüz yüze görüşmesi olacak.