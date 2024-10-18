Hakan Fidan, Sergey Lavrov'u kabul etti

AA

İstanbul'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı yapıldı.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğü bildirildi.

GÖRÜŞME DETAYLARINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraf yer alırken, detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BRICS Zirvesi vesilesiyle Rusya'nın Kazan şehrine yapacağı ziyaretin hazırlıkları da ele alındı.

İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısı'na Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılmıştı.