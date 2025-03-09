Hakan Fidan: Suriye, provokasyonla rayından çıkarılmak isteniyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün'de teröre karşı 5'li toplantıya katıldı. Bakan Hakan Fidan, zirve sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'de devrik Esad rejimi destekçilerinin saldırılarına karşı yeni hükümetin başlattığı operasyona değinen Hakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"İSTİKLALİ BOZUCU HİÇBİR İNİSİYATİFİ DESTEKLEMİYORUZ"

Burada bölge ülkeleri olarak istiklali bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemiyoruz. Sivil halkın canının, malının, kültürel alakalarının da kutsal olduğunu her platformda savunuyoruz. Değerli basın mensupları, bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde özellikle somut neler yapabiliriz, onun üzerinde durduk. Bunların başında bölge ülkeleri olarak özellikle DEAŞ'a yönelik bir ortak müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık. Arkadaşlarımız bu konuda çalışacaklar, detaylaştırmak için. Diğer taraftan, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı hep beraber ortak duruşumuzu nihayet bildirgeye de yansıtıyoruz. Bu da bizim için fevkalade önemli. Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK'nın da bölgeden silinmesi, silahlı terör faaliyetlerine son vermesi bizim önceliklerimiz arasında yer almakta. Daha önceki arkadaşlarımıza ifade ettiler, bundan sonraki toplantıya inşallah Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Özellikle terörle mücadele, DEAŞ'ın bölgede tekrar baş vermemesi ve tamamıyla ortadan kaldırması için beş ülke olarak kabiliyetlerimizi birleştirip var güçümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ben tekrar ev sahipliği için değerli kardeşime çok teşekkür ediyorum.