Hakan Fidan: Suriyeliler artık ülkelerine geri dönebilirler

AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da gerçekleştirilen “Doha Forum 2024”te basın toplantısı düzenleyerek, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Esad rejiminin devrilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da yaptığı açıklamalarda,"Türkiye Suriye'nin milli birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük önem atfediyor." dedi.

"SURİYELİ ARTIK ÜLKELERİNE GERİ DÖNEBİLİRLER"

Bakan Hakan Fidanın konuşmasında şu ifadeler öne çıktı:

Türkiye Suriye'nin milli birliğini istikrarına egemenliğine, toprak bütünlüğüne çok büyük önem veriyor. Aynı zamanda Suriye halkının da refahını önemsiyor. Bu anlamda ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilirler.

"SURİYE HALKI GELECEĞİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK"

Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları:

Suriye devlet kurumları korunmalı ve muhalif güçler hemen birleşmeli.

DEAŞ ve PKK'nın bu süreci kötüye kullanmamasından emin olmak için çok dikkatli hareket ediyoruz. Amerikalı dostlarımızla temas halindeyiz. Terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın bu süreçte bir kazanım sağlamaması için mücadele etmeliyiz.

Komşu ülkelerle birlikte Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için elimizdeki her türlü kapasiteyi kullanarak yeni idareyle çalışmaya devam edeceğiz.

Bölge ve bölge dışında bütün aktörlere dikkatli, sakin hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz, bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa götürmemek gerekiyor.

Yeni idarenin düzeni bir şekilde kurgulanması lazım. Kapsayıcılık ilkesi hiçbir zaman taviz verilmeyen bir ilke olmalı. Hiçbir zaman bir intikam hedefi güdülmemeli. Artık birlik ve ülkeyi yeniden inşa etme zamanı.

Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek.

"TÜRKİYE SURİYE EGEMENLİĞİNE ÖNEM VERİYOR"

Türkiye, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem veriyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı.

Ülkelerini terk etmek zorunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler.

Kapsayıcılık ilkesinden hiçbir zaman taviz verilmemeli.

Bölgede ve bölge dışındaki tüm aktörlerin sakin biçimde hareket etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz.

Suriye'de yeni hükümetin tüm tarafları kapsayıcı şekilde hareket etmesi gerekir. Biz Suriye'de barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız.

Bölgesel aktörlerle işbirliğimizi devam ettireceğiz.

Terör örgütünden gelebilecek her tehdide cevap vereceğiz.