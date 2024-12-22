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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakında Suriye'ye gideceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar." diyerek, Suriye ile ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının yanı sıra geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Şam'a gitmiş, Emevi Camii'nde namaz kılmıştı.

COLANİ'YLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri sonrası beklenen durumla ilgili bir gelişme yaşandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Muhammed Colani bir araya geldi.

Colani'nin, Fidan'ın ziyareti sırasında kravat takması dikkatlerden kaçmadı.

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

Görüşmeye ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

ESAD KAÇTI: 61 YILLIK BAAS REJİMİ ÇÖKTÜ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçmıştı.

TÜRKİYE, ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ YENİDEN AÇTI

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu; Muhammed el-Beşir, Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti.

Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi.