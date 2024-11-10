Hakan Fidan Suudi Arabistan’da İİT-AL Ortak Olağanüstü Zirvesi’nde

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi görüşmeleri sürüyor.

Bakan Fidan, son olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

Bakan Fidan, başkent Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Ortak Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.

ZİRVE'NİN EN ÖNEMLİ BAŞLIĞI "GAZZE"

Zirvede, geçtiğimiz yıl alınan kararların uygulanmasının takibinin yapılması ve İsrail’in Gazze başta olmak üzere Batı Şeria, Lübnan ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırılarını durdurması yönünde alınacak somut kararlar ele alındı.

İİT-AL Olağanüstü Ortak Zirvesi’nin ilk toplantısı, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırganlığını ele almak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’da gerçekleştirilmişti.