Suriye'de yarım asırdan fazladır halka zulmeden, ülkesinin terör örgütlerinin sığınağı haline getiren Esad rejimi, 13 yıl süren iç savaşın ardından 2 haftada devrildi, Beşşar Esad ailesi ve yanına aldığı yüklü milli servet ile Rusya'ya kaçtı.

Yeni Suriye yönetimi, geriye kalan terör örgütü YPG'yi süpürmek için son hazırlıklarını yapıyor.



CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Devrilen Esad rejiminin ardından Suriye'de kurulan yeni yönetimin savaşmaktan çekinmediğine dikkat çeken Bakan Fidan, bölgede başka çatışmaların olmaması için istenen şartların belli olduğunu bir kez daha vurguladı:

"ASKERİ HAREKAT İSTEMİYORSANIZ TERÖRİSTLERİ ÇEKİN"

Devlet olarak birçok çalışmalarımız var. Suriye'deki yeni yönetimin kendi ülkesinin bütünlüğünü sağlamak adına adımlar atmasını bekliyoruz. YPG silah bırakmayı kabul etmezse Suriye'deki yönetimin YPG ile savaşacak kapasitesi var. YPG'ye verdiğimiz ültimatom belli. Askeri harekât olmasını istemiyorsanız uluslararası terör savaşçılarının ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Ayrıca PKK'lı yöneticilerin de ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Eğer bunlar olmazsa askeri harekât yapılacak. Diğer kalan kadroların da silahları bırakarak sisteme dâhil olmaları gerekiyor. Orada PKK'lı olmayan aziz Suriyeli Kürtlerin normal hayata katılmaları ve yaşamaları gerekiyor.