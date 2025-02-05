AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Hakan Fidan burada, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı, gündemdeki son gelişmeler hakkında detaylı bilgi verdi.

Dün Ankara'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki görüşme dahil olmak üzere birçok konuda önemli detaylar veren Hakan Fidan, Amerika Başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda yaptığı Gazze hakkındaki söylemlere de değindi.

Bilindiği üzere Donald Trump yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ni ABD'nin devralacağını belirterek, "Gazze Şeridi'nin sahibi olacağız. Uzun vadeli bir sahiplik düşünüyorum." dedi.

Trump, yuıkarıda yer alan açıklamayı dün yaptı.

Ancak birkaç gündür Trump, şaşırtan açıklamalara imza atıyor.

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze'nin tamamen bir yıkım alanı olduğunu ve yaşanılabilir bir ortamın kalmadığını belirterek, "Eğer doğru toprak parçasını bulabilirsek ve onlara gerçekten güzel yerler inşa edebilirsek bence bu Gazze'ye geri dönmekten çok daha iyi olur." demişti.

Bakan Fidan ise bu konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"BİZİM ENDİŞEMİZ SAVAŞIN YENİDEN BAŞLAMASI"

Ateşkes anlaşmasının birinci aşaması devam ediyor. Belli bir sessizlik var, nadiren de olsa ölümle sonuçlanan saldırılar oluyor. Bizim endişemiz şu: Netanyahu'nun rehineleri aldıktan sonra Gazze'de savaşı yeniden başlatma girişimi olabilir. Burada garantör ülkelerin yapabileceklerini görmek gerekiyor.

"TRUMP'IN PLANI KABUL EDİLEMEZ"

Trump'ın planı kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi tam da bu nedenle başladı. Filistinlilerin ait olduğu topraklardan sürülmesi ile başlayan bir sorun.



(Trump'ın Gazze planı) Tehcir meselesi ne bölgenin ne bizim kabul edebileceğimiz bir durum. Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Tartışmaya açılması bile yanlış.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-ŞARA GÖRÜŞMESİ

Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın dünkü ziyaretinin önemli olduğunu belirterek Şara'nın cumhurbaşkanı seçildikten sonra ikinci ziyaretini Türkiye'ye, ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptığını ifade etti.

Suriye'de son 2 ayda görülen gelişmelerin belli bir tempoyla ivmelendiğinin görüldüğünü kaydeden Fidan, bu gelişmelerin hepsinin de olumlu seyrettiğini dile getirdi.

Fidan, hem bölge ülkelerinin hem uluslararası toplumun, yeni yönetime yaklaşımının fevkalade olumlu olduğuna işaret ederek yeni yönetimin de sorumlu davrandığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara arasında dün yapılan görüşmelerde iki ülke arasında daha önce çözüme kavuşma imkanı olmayan, dondurulmuş konuları ele alma imkanı olduğunu aktaran Fidan, "Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında, ayağa kaldırılmasında, temel hizmetlerin halka iletilmesinde Türkiye'nin ne türden bir rolü olabilir, bunlar hep masaya yatırıldı.

Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığı döneminden beri özellikle sosyal konulara, sosyal hizmetlere çok ağırlık veren bir siyasi lider. Halkın içinde bulunduğu durumu tabii ki bütün detaylarıyla görebiliyor, okuyabiliyor." dedi.

"ŞARA İLE GÜVENLİK, BAĞLANTISALLIK VE TERÖRLE MÜCADELE KONULARI ELE ALINDI"

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teker teker Suriye'de ne kadar enerjiye ihtiyaç olduğunu, hastane ve ulaşım konularını büyük bir detay ve titizlikle üzerinden geçme imkanı olduğunu anlatarak "Onun dışında bizim iki ülke arasında sınır güvenliği, ticaretin artırılması, bölge ülkeleriyle olan bağlantısallık konusu başta olmak üzere, güvenlik konuları da ele alındı.

Tabii güvenlik konuları YPG'nin nasıl çözüleceği meselesi başta olmak üzere DEAŞ'le mücadele, sınır güvenliği, bölge ülkeleriyle bu konuda atılabilecek adımlar. Böyle bir geniş yelpazede konular ele alındı." diye konuştu.

"ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün konuların üstünde büyük bir titizlikle durduğunu söyleyen Fidan, bunun "çok verimli bir görüşme" olduğuna inandığını dile getirdi.

Fidan, bu türden etkileşimlerin Şam'daki yeni yönetim için fevkalade önemli olduğunu vurgulayarak böylece bölgedeki önemli ülkelerin muhataplarının ne hissettiğini, düşündüğünü ve beklediğini bire bir öğrenme imkanı olduğunu ifade etti.

Diğer taraftan Şam'daki yönetimin de kendi vizyonunu ve düşüncelerini aktarabildiğini ve böyle bir işbirliği modeli olduğunu belirten Fidan, yeni dönemde Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin çok büyük bir ivmeyle hız kazanacağına dikkati çekti.

"DIŞARIDAN TEHDİT GELMEDİĞİ SÜRECE, BAŞKASININ DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ YOK"

Fidan, Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayiine ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

"Savunma ve milli güvenlik sistemimizi çok büyük oranda reforme ettik. İstihbarat alanında, diplomasi alanında, askeri alanda, muazzam yetenekler kazandık. Bize dışarıdan tehdit gelmediği sürece, bizim çok fazla bu konularda başkasının desteğine ihtiyacımız yok." diyen Fidan, şunları kaydetti: