Hakan Fidan: Tüm müttefiklerimiz terörle mücadelemize destek vermeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörle mücadele oturumunda açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Devletimizin terör belasını bitirme yönündeki kararlılığı her şeyin üzerindedir" dedi. Bakan Fidan ayrıca, tüm komşularımızın terörle mücadelemize destek vermesinin zaruri hale geldiğini de belirtti.

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ensonhaber.com

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Terörle mücadeleye ilişkin TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ardından kürsüye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geldi.

"Tüm müttefiklerimiz terörle mücadelemize destek vermeli" diyen Bakan Fidan sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Tüm milletimizin başı sağolsun..."

Sayın başkan sayın milletvekiller hepinizi saygıyla selamlıyorum.



Öncelikle Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet yaralanan ve tedavileri devam eden askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere tüm milletimizin başı sağolsun.

"Devletimizin terör belasını bitirme yönündeki kararlılığı her şeyin üzerindedir"

Devletimizin terör belasını bitirme yönündeki kararlılığı her şeyin üzerindedir.



Meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde PKK/YPG ve destekçileriyle sınır ötesindeki mücadelemiz son terör odağı etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir.



Sizlere bu doğrultuda bölgedeki durum ve atılan adımlar hakkında bilgi sunmak istiyorum.

"Tüm komşularımız ve müttefiklerimiz..."

Değerli milletvekilleri her zaman söylediğimiz gibi bölgemizde barış ve güvenliğin güçlendirilmesi, milli güvenlik sistemimizin bir parçası olan dış politikalarımızın önceliklerinin başında yer almaktadır.



Bu stratejinin bir parçası olarak tüm terör örgütlerinin kökünün bölgemize kalıcı bir biçimde kazınması elzemdir. Bu yalnızca milletimizin değil tüm bölge ülkelerinin barış ve huzur içinde güvenli ve mürebbeh bir biçimde yaşamalarının olmazsa olmaz şartıdır.



Bu nedenle tüm komşularımızın ve müttefiklerimizin bölgedeki terör örgütleriyle mücadelemize samimiyetle destek vermesi bir zaruriyet haline gelmiştir.

"Türkiye terörle mücadelede ezber bozarak, giydirilmeye çalışılan esaret gömleğini yırtıp atmıştır"

Değerli milletvekilleri uluslararası mücadelede kullanılan en klasik araçlardan biri bildiğiniz gibi vekil unsurlar ve terör örgütleridir.



Özellikle soğuk savaş döneminde nükleer caydırıcılıktan dolayı birbiri ile savaşamayan kamplar vekil unsurlar aracılığıyla mücadeleye girmiştir.



Türkiye'de hala mevcudiyetini devam ettiren silahlı terör örgütlerinden PKK ve DEAŞ başta olmak üzere aşırı sol terör örgütleri esasen soğuk savaş döneminin birer ürünleridir.



Soğuk savaş döneminde bölgemizdeki ülkelerin teker teker terör, iç savaş ve işgale doğru sürüklendiklerini gördük.



Aynı senaryolar Türkiye'de de uygulanmaya çalışıldı. Ancak hesaba katılmayan bir şey oldu.



Son 21 yıldır halkımızın teveccühü ile hizmet eden Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetlerimiz terörle mücadelede ezber bozarak Türkiye'ye giydirilmeye çalışılan esaret gömleğini yırtıp atmıştır.

"PKK artık daha çok Irak ve Suriye için güvenlik tehdidi haline gelmiştir"

Bölücü terör örgütü Türkiye’de silahlı varlığını kaybetmiştir. Türkiye'de zemin kaybeden PKK saldırılarını sınır ötesine taşımak zorunda kaldı. PKK artık daha çok Irak ve Suriye için güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Örgüt, Irak ve Suriye'deki siyasi boşluktan faydalanıyor.



Dışişleri Bakanlığı olarak diğer kurumlarımızla işbirliği halinde terörle mücedele diplomasimizi yürütmekteyiz.



Örgütü ayakta tutan kaynaklarını teker teker yok ediyoruz. Teröristi yok etmekle kalmıyor tepe kadrosunu elemine ediyoruz.

"KYB, Irak'ta PKK'ya alan açtı"