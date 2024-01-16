Hakan Fidan: Türk-Hırvat dış ticaret hacminde hedefimiz 2 milyar dolar Hırvatistan Dışişleri Bakanı'nı Ankara'da ağırlayan ve ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülkenin dış ticaret hacmindeki hedeflerini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman'ı Ankara'da ağırladı.

Görüşme kapsamında Hırvatistan ile ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınırken, bölge ve çevredeki güncel gelişmelerle ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Hakan Fidan, "Türk-Hırvat dış ticaret hacminde hedefimiz 2 milyar dolar." dedi.

Potansiyel iş birliği alanları gözden geçirildi

Bakan Fidan devam eden konuşmasında şunları söyledi:

Sayın bakanın bu ziyaretiyle de geçen sürede kaydettiğimiz ilerlemeyi ve potansiyel iş birliği alanlarını gözden geçirme imkanımız oldu.



İlişkilerimizi her alanda daha da güçlendirme yönünde ortak irademizin mevcut olduğunu bir kez daha yeniledik.



Müzakereleri devam eden anlaşmaları en yakın zamanda imzaya hazır hale getirme konusunda mutabık kaldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz memnuniyet verici şekilde ilerlemekte.



Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine 2022 yılında ulaşmıştık.



Geçen yıl da bu düzeyi koruduk. Şimdi hedefimiz, yeni bir hedef olan 2 milyar dolar seviyesine çıkmak. Bunun için karma ekonomik komisyon başta olmak üzere kurumsal mekanizmaları en etkin şekilde kullanmamız gerekmekte.

"Gazze'deki katliam uluslararası toplum önünde yaşanıyor"

Filistin-İsrail savaşıyla ilgili konuşan Bakan Fidan, "Gazze'deki katliam uluslararası toplum önünde yaşanıyor. Bu katliam devam ederken bölgesel yaygınlaşma riskini de biz dile getirdik. Lübnan'dan başlanması beklenirken başka yerden çıktı.

Kızıldeniz Irak ve Suriye’de olanlar bu türden saldırıların karşılıklı pozisyon almalarının Gazze'de başlayan savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu söylemek yanıltıcı olmasa gerek. Dolayısıyla biz hem barış konusundaki çalışmalara devam edeceğiz, hem de İsrail'in yaptığı katliamlardan uluslararası toplumda gerekli karşılığı bulması için her türlü çabayı göstereceğiz.

Her iki millete eşit oranda güvenlik, egemenlik olmayacağını, kalıcı barış ve güvenliğin olmayacağını ifade ettik. Sadece İsrail’in güvenliğini önceleyen Filistin’in güvenliğini öteleyen görüşün barışı getirmeyeceği görüldü."

"Türkiye aday ülkedir"

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ise "Bizim için Türkiye (AB'ye) aday ülkedir ve AB'nin anahtar partneri olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.