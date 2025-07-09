Hakan Fidan: Türk şirketleri Pakistan'da petrol ve doğalgaz arayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gitti.

Bakan Fidan, burada Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Pakistan'la sağlanan anlaşmayla Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunacağı müjdesini ve bunun bir ilk olacağını açıkladı.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ HER GEÇEN GÜN İLERLETİYORUZ"

İki ülke arasındaki, ekonomi, eğitim ve savunma gibi alanlardaki iş birliğinin ilerletildiğini dile getiren Fidan, şu sözleri kullandı:

Halklarımızın arasındaki güçlü bağ bizleri daha somut, daha verimli sonuçlar almaya itiyor. Hükümet olarak bize düşen görev kardeşlik ilişkimizi kurumsal bir ortaklığa dönüştürmektir. Ekonomi, eğitim, savunma alanlarındaki iş birliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz.

TÜRKİYE PAKİSTAN'DA PETROL ARAYACAK

Fidan, "Bu çerçevede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri arasında bu yıl nisan ayında imzalanmış olan anlaşma, son derece önemli bir adım teşkil etmektedir." dedi.

Bu anlaşma sayesinde Türk ve Pakistan şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunabileceğini ve bunun bir ilk olacağını söyleyen Fidan, "Ortaya koyduğumuz daha yapısallaştırılmış çalışmanın ürünlerinden biri de bu olacak." diye konuştu.

SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Hem Türkiye hem Pakistan savunma sanayii alanında önemli atılımlar yaptı. Bu alanda iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz.



İki ülke terörle mücadelede güçlü bir irade ortaya koymaktadır. Bu konuda birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Pakistan'ın FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede yanımızda olması değerlidir.



Pakistan'ın KKTC'ye verdiği desteğe de değinmeden geçemeyeceğim. Bu konuda da Pakistan'a bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

"SAVAŞIN KAZANANI, BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"

Türkiye-Pakistan-Azerbaycan üçlü istişare mekanizmasıyla bölgede barış ve diyaloğun ön plana çıakrılması için çalışıldığını kaydeden Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz" dedi.

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI RİSK OLUŞTURUYOR"

"İsrail saldırganlığının tüm dünya için risk oluşturduğuna inanıyoruz. Saldırılar maalesef nükleer yayılmanın önlenmesine dair uluslararası düzene olan güveni de sarsmıştır." diye Fidan, bu konuda nükleer müzakerelere dönülmesi için İran ile temasların sürdüğü bilgisini verdi.

Türkiye'nin İsrail'in saldırılarının son bulmasını savunduğunu kaydeden Fidan, Türkiye-Pakistan dostluğunun ilelebet devam edeceğini vurguladı.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DÜZENLENMİŞTİ

7 Mayıs'ta Hindistan'ın, Pakistan'ı Keşmir'de başlattığı 'Sindoor Operasyonu' ile Hindistan ve Pakistan arasında dört gün süren yoğun bir çatışma yaşanmış, her iki nükleer güç, hava saldırıları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle karşılıklı saldırılar düzenlemişti.

Pakistan, Hindistan'a misilleme yaparken, çatışmalarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

TÜRKİYE, PAKİSTAN'IN YANINDA DURDU

Türkiye, tarihsel ve kültürel bağlarla yakın ilişki içinde olduğu Pakistan'ı desteklerken, çatışmanın tırmanmasını önlemek için diplomatik çabalara öncülük etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammad Ishaq Dar ile görüşerek gerilimin düşürülmesi için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Pakistan halkıyla dayanışmasını vurgulayarak, ateşkes için diplomatik temasların sürdürüleceğini belirtti.

TÜRKİYE'YE ATEŞKESTEKİ ROLÜ İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, ateşkeste Türkiye'nin kilit rol oynadığını ifade ederek, Türkiye'ye teşekkür etti.

Hindistan-Pakistan çatışmasının yankıları, ekonomik ve kültürel alanda da hissedildi.

HİNDİSTAN, TÜRKİYE'Yİ BOYKOTLARLA HEDEF ALDI

Hindistan'da Türk mallarına yönelik boykot çağrıları artarken, birçok Hint sanatçı, Türkiye'deki konserlerini iptal etti.

Ayrıca, Hindistanlı varlıklı aileler, Antalya'da planlanan lüks düğün organizasyonlarını güvenlik endişeleri ve diplomatik gerilim nedeniyle erteledi veya iptal etti.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin bölgedeki arabuluculuk çabalarına rağmen, çatışmanın iki ülke arasındaki ilişkileri kısa vadede etkilediğini gösterdi.