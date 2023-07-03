Hakan Fidan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün cenaze törenine katıldı Tatil yaptığı sırada plajda kalbine yenik düşerek hayatını kaybeden Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için Dışişleri Bakanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde cumartesi günü 19.00 sıralarında Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, denizde yüzdüğü sırada fenalaştı.

Karagöz'ün kaldığı otelde görevli can kurtaran durumu fark ederek harekete geçerken, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri de geldi.

Denizden baygın olarak çıkarılan Karagöz'e suni teneffüs ve kalp masajı uygulandı.

Belcekız Plajı'nda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Murat Karagöz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Lizbon Büyükelçisi'ne cenaze töreni

Karagöz'ün cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için Dışişleri Bakanlığında tören düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karagöz için Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı.

"Camiamızın çok müstesna bir mensubuydu"

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu şekilde konuştu:

Bugün Türk hariciyesi tarihine daha hayattayken geçmeyi hak etmiş çok değerli bir büyükelçimize ve çok özel bir insana veda etmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Büyükelçi Murat Karagöz, mesleki ve insani özellikleriyle camiamızın çok müstesna bir mensubuydu. Görev yaptığı her ülkede unutulmaz izler bıraktı.

Törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Merhum Büyükelçi Karagöz'ün annesi Ayla Karagöz, oğlu Batuhan Karagöz ve Dışişleri personeli de katıldı.