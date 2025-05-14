Hakan Fidan Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile bir araya geldi

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Antalya'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılırken Bakan Fidan da, görüşmelerine devam ediyor.

Bu kapsamda da Bakan Fidan Antalya'da, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

ATEŞKESE YÖNELİK ÇABALAR MASADAYDI

Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanmasına ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

ZELENSKY'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ DE ELE ALINDI

Bakan Fidan, barışa ulaşılması için arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği sağlamaya hazır olunduğunu kaydetti.

Görüşmede ayrıca, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'nin ülkemize gerçekleştirmesi planlanan ziyaretinin hazırlıkları ele alındı.