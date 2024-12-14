Hakan Fidan Ürdün'de Suriye Zirvesi'ne katıldı

Haber Merkezi

Suriye'deki gelişmeler, tüm dünyanın gündeminde.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, Esad'ın kaçması ve muhaliflerin kontrolü sağlamasının ardından, siyasi arenada da hareketlilik sürüyor.

Son olarak Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere uluslararası bakanlar düzeyinde Ürdün'de bir toplantı düzenlendi..

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de yer aldı.

"SURİYE'NİN İSTİKRARI TÜM DÜNYA İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor. Güvenli özgür ve refah içinde.



Suriye'nin istikrarı hem bölge için hem de bölgenin ötesinde tüm dünya için son derece önemli. Hepimizin düzenli, kapsayıcı ve Suriyelilerin yönlendirdiği bir geçiş sürecine ihtiyacı var.

"TÜRKİYE OLARAK BİZ SURİYE HALKIYLA OMUZ OMUZA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Önümüzdeki günler kolay olmayabilir, ancak Türkiye olarak biz Suriye halkıyla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz.

"TÜRKİYE SURİYE KÜRTLERİNİN HAKLARINA SAYGU DUYAN BİR ÜLKE"

Türkiye, Suriye Kürtlerinin haklarına saygı duyan bir ülkedir. Dolayısıyla Suriye'deki Kürtleri PKK'dan ayırmak ve Suriye Kürtlerinin meşru temsilcilerinin haklarını Şam'da savunmasını destekliyoruz. Bizim hedefimiz budur.

"İSRİAL'İN SALDIRILARI DERHAL DURMALI"

Suriye'nin toprak bütünlüğünün tüm koşullar altında korunması gerektiğini de vurgulayan Hakan Fidan, "İsrail'in saldırıları derhal durmalı" dedi.