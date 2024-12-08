Hakan Fidan ve AB Dış İlişkiler temsilcisiyle, Suriye'deki gelişmeleri konuştu
AA

Suriye'de yaşanan son gelişmeler, uluslararası temaslarla ele alınıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan ile Kallas Suriye hakkında görüştü.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı ve ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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