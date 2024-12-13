Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Suriye'deki gelişmeler, tüm dünyanın gündeminde.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, Esad'ın kaçması ve muhaliflerin kontrolü sağlamasının ardından, siyasi arenada da hareketlilik sürüyor.

Dün MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'a gitmesi ve Emevi Camii'nde namaz kılmasının akşamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'ya geldi.

Blinken'ın çantasında Suriye'deki son yaşanan gelişmeler ve İsrail'in Golan tepeleri üzerinden Şam'a kadar sokulması vardı.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Blinken, sabah saatlerinde de Hakan Fidan'la görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na geldi.

"ÖNCELİĞİMİZ SURİYE'DE İSTİKRARI SAĞLAMAK"

Bakan Fidan, ABD ve Türkiye'nin iş birliği konularının, Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanmasının, terörizmin yer bulmamasının, DEAŞ ve PKK'nın bölgede hakim olmamasının görüşüldüğünü belirtti.

Bakan Fidan, "Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak ve DEAŞ ile PKK'nın hakimiyetini önlemek." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE ATEŞKES KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"

Bakan Fidan, "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık. Zaten bölgede hem ABD hem Türkiye diğer ortaklarla beraber yoğun bir ateşkes mesaisi ortaya koymakta.

Ama maalesef bölgedeki şiddet sarmalı durmuyor. İsrail sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bu durumu en kısa zamanda durdurmak için neler yapılabilir tartıştık." ifadelerini kullandı.

"DEAŞ İLE MÜCADELENİN ZORUNLULUĞUNU ELE ALDIK"

Görüşmenin ardından Blinken tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de görmek istenilen manzara konusunda geniş bir anlaşma olduğu belirtildi.

Blinken, "Suriye'nin geleceği konusunda ABD ve Türkiye'nin oynayacağı rolü ele aldık. DEAŞ ile mücadele çabalarının sürmesinin zorunluluğunu ele aldık." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması

"SURİYE HALKI, ESAD REJİMİNDEN KURTULDU"

Bakan Fidan, "Hem bizim hem de Suriye halkı, Beşar Esad rejiminin zincirlerinden kurtuldu. Suriye halkının kendileri karar verecekleri bir gelecek için bölge ülkelerinin nasıl destek olabileceğini görüştük. Suriye'de görmek istediklerimiz için geniş bir anlaşma var." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE ATEŞKES MÜMKÜN"

Blinken da Gazze'de ateşkese değinerek, "Son birkaç haftada ateşkesin mümkün olduğuna ilişkin işaretler gördük." diye konuştu.