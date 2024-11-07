Hakan Fidan, yarın Yunanistan'a diplomatik ziyarette bulunacak

DHA

Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kapsamda, Yunan mevkidaşı Yerapetritis'in davetine icabetle 8 Kasım'da Yunanistan'a diplomatik ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarete ilişkin detaylara ise Bakanlık yapılan yazılı açıklama ile ortaya çıktı.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR DA ELE ALINACAK

Görüşmelerde ele alınacak konulara ilişkin bilgi verilen açıklamada, şu ifadelerde bulunuldu:

Sayın Bakanımız, 8 Kasım 2024 tarihinde Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır.

YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ 6'NCI TOPLANTISI'NIN HAZIRLIKLARI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Öte yandan, görüşmeye ilişkin diplomatik kaynaklardan da bilgilere ulaşıldı.

Kaynaklara göre, görüşmelerde ayrıca, gelecek yılın başlarında Ankara'da yapılması öngörülen 'Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 6'ncı Toplantısı'nın hazırlıkları ele alınacak.

Görüşmeler sonucunda, taraflar arasında yapılan Siyasi Diyalog ve Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının tarihleri de belirlenecek.