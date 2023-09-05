Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'i kabul etti.

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AA

Yıllardır gerilimin üst seviyede olduğu Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde, iki ülkedeki seçimlerin ardından yeni bir dönem başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde yapılan görüşmeden sonra olumlu mesajlar verildi.

Hakan Fidan, Yunan mevkidaşını kabul etti

Yunanistan'dan ve Türkiye'den gelen olumlu mesajlardan sonra Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Bakanlıkta görüştü.

Fidan, mevkidaşını Ankara'da kabul ederken görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Yunan Bakan'dan dostluk mesajı

Görüşmeden önce Yerapetritis'in mesajı dikkat çekmişti.

Yerapetritis, mesajında, "Arkadaşım Dışişleri Bakanı Sayın Fidan ile yapacağım görüşmeyi memnuniyetle bekliyorum ve bu vesileyle Türkiye’nin komşu halkına bir dostluk mesajı gönderiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan eylül ayı içerisinde Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler(BM) Genel Kurul görüşmeleri kapsamında bir araya gelecek.

Fidan-Yerapetritis görüşmesinin, liderlerin bir araya gelmesinden önce hazırlık sürecinin bir parçası olarak nitelendiriliyor.