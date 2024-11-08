DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'da...

Çalışma ziyareti kapsamında Atina'ya giden Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

"BİRBİRİMİZİ ANLAMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Misafirperverliği için Yunan mevkidaşına teşekkür eden Bakan Fidan, Atina’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler olumlu yönde ilerlediğini belirten Fidan, “Ticaret, ekonomi, kültür ve turizm gibi alanlarda önemli adımlar atıyoruz. Yeni iş birliği alanları için de çalışmalarımız devam ediyor. Birbirimizi kritik konularda daha iyi anlamak için çaba gösteriyoruz. Zor coğrafyada Türkiye ve Yunanistan karşılıklı güven içinde hareket edebilmesi gerekiyor.” dedi.

"BAKANLIK TEMASLARI DEVAM EDİYOR"

İki ülke arasındaki ebedi komşuluğun, ebedi dostluğa dönüştürülmesini gerektiğini söyleyen Bakan Fidan, "Bakanlıklarımız arasındaki temaslar da devam ediyor. Başta ulaştırma ve turizm alanlarında olmak üzere ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız yakın dönemde bir araya gelecekler. Ulaştırma iş birliği kapsamında İpsala-Kipi Sınır Kapısı’nda ikinci köprünün yapılmasına yönelik hazırlık çalışmalarımız devam ediyor.

Köprünün inşaatına önümüzdeki dönemde başlanmasını planlıyoruz. Liderlerimizin ortaya koyduğu 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak çabalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılında 5,8 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin bu yıl sonunda 6 milyar doları geçmesini öngörmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

"KIBRIS KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN TUTUMU BELLİ"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 'hakça paylaşım' yaklaşımını savunmaya devam ettiğini belirten Bakan Fidan, "Ayrıca Kıbrıs meselesini de görüştük. Bu konuda Türkiye'nin tutumu belli.Federasyon modelinin artık adada geçerli olmadığı zaman içinde ispatlanmıştır" dedi. Mevkidaşı ile bölgesel konuları da konuştuklarını ifade eden Fidan, "Biz Türkiye olarak bölgemizde savaş, gözyaşı, dram istemiyoruz. Uluslararası toplumun İsrail'e karşı baskıyı artırması gerekiyor. Aksi takdirde Netanyahu fanatizmi bölgeyi kana bulamaya devam edecek." diye konuştu.