Hakan Fidan'a Bursa'da yoğun ilgi

İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bursa'da...
Bursa'ya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ilk durağı Bal-Göç Genel Başkanlığı oldu.
Daha sonra Mudanya'ya geçen Fidan, sahilde vatandaşlarla bir araya geldi.
Sahili boydan boya yürüyen Bakan Fidan, yoğun ilgiyle karşılaştı.
Yürümekte bile zorluk çekti
Yürümekte zorluk çeken Fidan, fotoğraf çekilmek isteyenleri ise kırmadı.
Bakan Fidan daha sonra Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer'in lansmanına katıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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