Hakan Fidan'dan Irak'a resmi ziyaret Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22-24 Ağustos arasında Irak'ı ziyaret edecek. Fidan, Bağdat ve Erbil'de üst düzey temaslarda bulunacak.

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Göreve geldiği günden itibaren yurt dışı gezileri ile diplomasi trafiğine başlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a gidiyor...

Fidan, 22-24 Ağustos'ta, Irak'a resmi ziyarette bulunacak.

Bağdat’ta ve Erbil’de üst düzey temaslar

Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Bağdat’ta ve Erbil’de üst düzey temaslar gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, Irak’la iş birliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.