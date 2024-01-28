Hakan Fidan'dan Balkanlar ziyareti: 3 ülkeyi ziyaret edecek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-31 Ocak'ta Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'ya resmi ziyarette bulunacak.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarını sürdürüyor...

Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın yapacağı resmi ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Balkanlar'ı ziyaret edecek

Fidan'ın Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'yı ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Türk toplumu temsilcileriyle buluşacak

Açıklamada, Bakan Fidan'ın ziyaretler vesilesiyle Türk iş insanları ve Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya geleceği kaydedildi.