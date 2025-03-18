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AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Avrupa temasları devam ediyor.

Fidan, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni (CERN) ziyaret etti.

TÜRK BİLİM İNSANLARI İLE BULUŞTU

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de dün CERN'i ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Fidan, merkezde görev yapan Türk bilim insanlarıyla da bir araya geldi.