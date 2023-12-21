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Meclis’te bütçe görüşmeleri devam ediyor…

Bugün de 2024 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşma yaptı.

Bakan Fidan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, Türkiye’nin terörle mücadelesine de vurgu yaptı.

"Terör örgütleriyle mücadelemiz sürecektir"

Hakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

Suriye’ye yönelik politikamızın ana unsurları bellidir. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine bağlılığımız tamdır. PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz sürecektir. Suriye’den ülkemize göç akışını önlemeye ve ülkemizdeki Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü sağlamaya önem veriyoruz. Suriye’de iç barışın sağlanmasını teminen 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı dahil siyasi süreçleri destekliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda hem sahada, hem masada çabalarımızı sürdürmekteyiz. Suriye’nin kuzeyinde bir terör devleti teşkil edilmesini engellemeye yönelik mücadelemizi yürütmekteyiz. DEAŞ’la mücadele kisvesi altında PKK/YPG/SDG terör örgütünü desteklemenin stratejik bir hata olduğunu başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm muhataplarımıza vurgulamaya devam edeceğiz.