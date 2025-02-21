Hakan Fidan'dan G20 toplantısında Gazze ve Suriye vurgusu

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Güney Afrika’da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Fidan, küresel barış ve ekonomik istikrarın korunması için iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda özellikle Gazze'de yaşanan insani kriz ve Suriye’deki kırılgan barış ortamına vurgu yapan Fidan, uluslararası toplumun daha kapsayıcı ve adil çözümler üretmesi gerektiğini belirtti.

FİDAN'DAN GAZZE VE SURİYE VURGUSU

"2025’teki G20 Hedefleri: Güney Afrika Cumhuriyeti’nin G20 Dönem Başkanlığının Değerlendirilmesi, Yüksek Düzeyli Çıktılar ve G20’nin Muhasebesi" konulu oturumda konuşan Fidan, Gazze'de yaşanan insani krize ve İsrail ile olası ateşkes çabalarına dikkat çekerek, barışın ancak ekonomik kalkınma ve refahla desteklendiğinde kalıcı olabileceğini vurguladı.

"BARIŞ EKONOMİK KALKINMAYLA DESTEKLENMEDİKÇE KALICI OLAMAZ"

Fidan ardından, "Barış, ekonomik kalkınma ve refahla desteklenmedikçe kalıcı olamaz. Suriye'de, Gazze'de ve dünyanın diğer pek çok bölgesinde barış son derece kırılgan durumdadır. Bu bölgelere yönelik ekonomik iyileşme ve kalkınma hamleleri, sahici perspektifler sunmadığımız sürece kısa ömürlü olma eğilimindedir.

G20, jeoekonomi ve jeopolitik arasındaki bağın farkına varılması suretiyle daha istikrarlı bir küresel düzenin şekillendirilmesinde daha etkili olabilir. Jeopolitik bölünmeler arasında köprüler kurmak ve bu bölünmelerin üstesinde gelmek için ekonomik diplomasi kanallarını kullanabiliriz. Bu bağlamda G20'nin jeoekonomik dengeleyici olarak rolünün artırılması teşvik edilmelidir. Türkiye olarak bu vizyona katkıda bulunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"G20 KÜRESEL YÖNETİŞİMDE DAHA KAPSAYICI OLMALI"

G20, uluslararası ekonomik iş birliği için en öncelikli forum olmaya devam etmelidir. G20'nin esnekliğini ve güncelliğini korumak için yenilenmiş bir kararlılıkla bir dizi adım atmalıyız. Özellikle uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusunda daha kapsayıcı ve temsili bir küresel yönetişim sistemi için çaba göstermek, gelişmekte olan ekonomilerin ve bölgesel aktörlerin karar alma süreçlerine katılımını artırmak, G20 ile İslam İşbirliği Teşkilatı, ASEAN ve Afrika Birliği gibi bölgesel örgütler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini sağlamak, özellikle Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'da bölgesel ekonomik koridorlar aracılığıyla bağlantısallığı teşvik etmek. Trans-Hazar Orta Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi, bu vizyonun başlıca örnekleridir

GÖÇ KRİZİNDE ADİL YÜK PAYLAŞIMINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Fidan ayrıca, göç ve mülteci krizlerinin ele alınmasında adil yük paylaşımının teşvik edilmesi ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin sürdürülebilir çerçevelerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Fidan, gıda güvenliği, enflasyon ve tedarik zinciri aksaklıklarının ele alınmasına yönelik küresel çabalarda daha iyi eş güdüm sağlanması gerektiğine de dikkat çekti.