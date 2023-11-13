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Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Katarlı mevkidaşı ile görüştü İsrail-Filistin savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile savaşın akıbeti hakkında görüşme gerçekleştirdi.