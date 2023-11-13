Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Katarlı mevkidaşı ile görüştü

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Türkiye'nin, Gazze için diplomasi trafiği devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu süreçte önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.
Katar ile Gazze diplomasisi
Bakan Fidan, bugün de Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman ile telefonda görüştü.
Yapılan görüşmede, Gazze’deki son durum ele alındı.
İslam Zirvesi görüşüldü
Öte yandan Riyad’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı – Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde alınan kararlar da görüşüldü.
Fidan ve Şeyh Muhammed, kararların takibi için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.
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