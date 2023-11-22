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Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Londra ve Paris'e gidiyor

Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Londra ve Paris'e gidiyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için temaslarda bulunmak üzere Londra ve Paris'i ziyaret edecek.