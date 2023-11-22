Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi! Londra'ya gitti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için temaslarda bulunmak üzere Londra'yı ziyaret etti.

İHA

Türkiye'nin, Gazze için diplomasi trafiği devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu süreçte önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.

11 Kasım'da Riyad’da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarını, savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulmasıyla görevlendirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla İngiltere’yi ziyaret etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze’deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirdiği heyetle birlikte başkent Londra’da İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.

Fransa'ya da gidecek

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere’nin ardından Fransa’yı ziyaret edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)