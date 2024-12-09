Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması

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Suriye'de son birkaç gündür yaşanan gelişmeler, tüm dünya tarafından takip ediliyor.

Suriye'de 61 yıllık Esad rejimi dün itibarıyla sona erdi.

Muhalif güçlerin ilerleyişi sonrası Şam kontrol altına alındı ve Beşar Esad ülkeden kaçtı.

Bu süreçte yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlık tarafından düzenlenen "15. Büyükelçilik Konferansı"nın açılış konuşmasını yaptı.

Bakan Fidan, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Esad rejiminin devrilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan yaptığı açıklamada, "Dün Suriye'de yaşanan gelişmeler bizlere umut ışığı olmuştur." dedi.

Açıklamanın devamında ise güvenli dönüşlerin sürmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi ve şu ifadeler yer aldı:

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"BÜTÜN GAYRETLERİMİZE RAĞMEN REJİM, BARIŞ YOLUNA GİTMEDİ"

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası aktörlerin Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı bir yönetimin oluşturulmasına destek vermesini bekliyoruz. Suriye'de kalıcı çözüm ile barış ve istikrarın ancak ulusal uzlaşı ile sağlanabileceğini en başından beri bildiğiniz gibi söylemekteydik.



Ancak bütün gayretlerimize ve kendisine tanınan fırsatlara rağmen rejim, halkıyla barışma yoluna gitmedi. Bilhassa rejimin Cumhurbaşkanımızın yaklaşan süreci öngörerek yaptığı çağrılara olumlu yanıt vermemesi ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkaran gelişmelerin yaşanmasına sebep oldu.

"SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAMIŞTIR"

Gelinen noktada Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır. Artık ileriye odaklanmak gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte farklı etnik ve dini grupların kapsayıcı bir yönetim anlayışı ve barış içerisinde yaşadığı bir Suriye'yi arzu ediyoruz.

"BÖLGESİNE BARIŞ VE İSTİKRAR KATACAK BİR SURİYE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Komşularıyla iyi ilişkileri sahip olacak, bölgesine barış ve istikrar katacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz. Bunun için gereken desteği vermeye hazırız. Bu amaçla bölgesel aktörler başta olmak üzere tüm taraflarla gerekli diyaloğu ve eşgüdümü sürdürmekteyiz.

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"SURİYELİLERİN GÜVENLİ GERİ DÖNÜŞLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK"

Türkiye, bundan sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, refah, güvenlik ve istikrarının sağlanması için üzerine düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye devam edecektir. Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.



Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış olan Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacaktır. Suriye halkının da bu altın fırsatı iyi değerlendireceğine inanıyoruz. DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan fayda sağlamasının önlenmesi Suriye'yi terörizm için güvenli liman olmaktan çıkartacaktır. Bunun için de her türlü çalışmamıza kararlılıkla devam edeceğiz.

"HERKES SURİYELİLERİ TERK ETTİĞİNDE TÜRKİYE YANLARINDA DURDU"