Dünya üzerinde gıda krizi yeniden patlak verdi...
Rusya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan, Ukrayna'daki milyonlarca ton tahılın dünyaya ulaştırılmasını sağlayan Tahıl Koridoru anlaşmasından çekildiğini açıkladı.
Kremlin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada açık kapı da bırakarak mevcut şartlarda anlaşmaya katılımlarını durdurduklarını, gerekli koşullar sağlanırsa anlaşmaya geri döneceklerini bildirdi.
Türkiye devrede
Rusya'nın bu kararı sonrası ise devreye yine Türkiye girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile önemli temaslarda bulundu.
Rusya ve BM ile diplomasi trafiği
İlk olarak Guterres ile konuyu değerlendiren Fidan, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde BM Lideri'yle son durumu ele aldı.
Daha sonra Rus mevkidaşıyla görüşen Fidan, konunun çözümü için yoğun mesai harcadı.
Erdoğan: Putin'e inanıyorum...
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sorunun çözümü için de Rusya Lideri Vladimir Putin'in olumlu yaklaşacağına inandığını belirtip şu ifadeleri kullanmıştı.
Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların daha fazla yıkıma yol açmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Girişim sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Böyleye gelir seviyesi düşük birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmesi önlendi. Diplomatik gayretlerimizi son günlerde yoğunlaştırdık. İlgili tüm taraflara tekrar teşekkür ediyorum. Bugünkü açıklamaya rağmen Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Biz de seyahatten döner dönmez Sayın Putin ile görüşmelerimi yapacağım. Ağustosta ülkemizde bir araya gelince görüşeceğiz.