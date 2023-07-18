Hakan Fidan'dan Tahıl Koridoru için yoğun diplomasi trafiği Rusya'nın Tahıl Koridoru anlaşmasını askıya alması sonrası Türkiye tekrar devreye girdi. Konunun çözümü için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da BM ve Rusya ile peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.

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ensonhaber.com

Dünya üzerinde gıda krizi yeniden patlak verdi...

Rusya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan, Ukrayna'daki milyonlarca ton tahılın dünyaya ulaştırılmasını sağlayan Tahıl Koridoru anlaşmasından çekildiğini açıkladı.

Kremlin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada açık kapı da bırakarak mevcut şartlarda anlaşmaya katılımlarını durdurduklarını, gerekli koşullar sağlanırsa anlaşmaya geri döneceklerini bildirdi.

Türkiye devrede

Rusya'nın bu kararı sonrası ise devreye yine Türkiye girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile önemli temaslarda bulundu.

Rusya ve BM ile diplomasi trafiği

İlk olarak Guterres ile konuyu değerlendiren Fidan, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde BM Lideri'yle son durumu ele aldı.

Daha sonra Rus mevkidaşıyla görüşen Fidan, konunun çözümü için yoğun mesai harcadı.

Erdoğan: Putin'e inanıyorum...

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sorunun çözümü için de Rusya Lideri Vladimir Putin'in olumlu yaklaşacağına inandığını belirtip şu ifadeleri kullanmıştı.