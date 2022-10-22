Ankara AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, muhalefeti TTB Başkanı Şebnem Fincancı'nın TSK'ya attığı iftiraya tepki göstermedikleri için eleştirdi.

PKK'ya sempatisi ile bilinen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) attığı iftira gündemdeki yerini koruyor.

Fincancı'nın PKK algı hesaplarının ürettiği videolara yönelik TSK tarafından kimyasal silah kullanıldığı iddiası CHP tarafından da karşılık bulmuş ve iddiaların araştırılması istenmişti.

Devlet kurumlarına yönelik bu yıpratma algısı A Haber'de Memleket Meselesi programında ele alındı.

Programa katılan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, muhalefeti TTB Başkanı Şebnem Fincancı'nın TSK'ya attığı iftiraya tepki göstermedikleri için eleştirdi.

Hakan Han Özcan: Kılıçdaroğlu kendisine söyleneni konuşuyor VİDEO

"Kılıçdaroğlu kendisine söyleneni konuşuyor"

Muhalefetin tek bir merkezden yönetildiğini söyleyen Özcan şöyle konuştu:

"CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bir rol biçiliyor, nerde ne söyleyeceği ona göre konuşuyor. Bu konuyla alakalı da kendi genel merkezlerindeki 13'üncü katlarında kozmik odalarında -Biz Ankara'da olduğumuz için biliyoruz neler olduğunu- oralar işte aynı merkezden yönetilen yerler.

"Böyle hassas bir konuda bile net olamıyorlar"

6'lı masada böyle hassas bir konuda bile net olamıyorlar. Bu tamamiyle ülkemizi hem içerden hem dışardan zora sokacak, içerde kardeş kavgasına getirebilecek dışarda da uluslararası alanda bizi zora sokacak bir konu ama bu konuda bile vatanını devletini bayrağını savunan bir açıklama bile gelmemesi zaten tek bir merkezden yönetildiğini göstermiş oluyor.

"Batı diyorlar demokrasi diyorlar..."

Batı diyorlar demokrasi diyorlar özgürlük diyorlar... Almanya'da Fransa'da aynı şekilde kendi kuruluşları doktorların kurmuş olduğu, veyahut da bir STK'sı kendi devletlerini suçlayacak böyle bir açıklama yapıldığında Batı'nın nasıl bir karar vereceğini nasıl bir uygulama yapacağını zaten görürüz.

"Devleti sıkıntıya sokacak konuda bildiri yayınlayanlar..."

Ama hem Batı hem de buradaki uzantıları ikiyüzlü oldukları için bu konuda da söyleyenler de kınamayanlar da ufacık konularda devleti sıkıntıya sokacak konularda bildiri yayınlayanlardan tutun da işin içinde siyasete girmeyip de siyasete giren, Boğaziçi olaylarında bile Ankara'da belediye başkanı olup da bildiri yayınlayanlar bu gibi konuda devletini milletini seven vatan evlatlarını samimiyetinin göstergesinin turnusol süreci olduğunu görüyorum."