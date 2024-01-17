Hakan Han Özcan paylaştı! Turgut Altınok'la çalışmalar başladı AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya hesabından 'Ya Bismillah' diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'la olan seçim çalışmalarına ilişkin görüntü paylaştı.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere aylar kaldı...

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'nin adayları da bir bir netleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Ankara'da düzenlenecek törenle, birçok büyükşehir ve ilin AK Parti belediye başkan adayını açıklayacak.

Ankara adayı belli oldu

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu.

Altınok, hali hazırda AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yürütüyor.

AK Parti seçimlere hazırlanıyor

Yarın açıklanacak adaylar öncesi ise AK Parti'de çalışmalar hız kazandı.

Çalışmalar başladı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çalışmalara start verildiğini duyurdu.

'Bismillah' notuyla paylaştı

'Ya Bismillah' notuyla paylaşımda bulunan Özcan, Altınok'la birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'da birlik ve beraberlik

Hakan Han Özcan ve Turgut Altınok'un bu paylaşımı bir kez daha AK Parti içerisindeki birlik ve beraberliği gözler önüne sürdü.