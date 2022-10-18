Hakan Han Özcan'dan Ankara'da yardımların kesilmesine tepki

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'da su tarifelerinde yapılan indirim gerekçesiyle sosyal yardımların kesilmesine tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinin kentte tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etti.

Yaşananların ardından Mansur Yavaş'ın indirim kararını veto etmesi sonrası, suya yüzde 50 indirim yapılması teklifi yeniden kabul edildi.

Bu kararın ardından vatandaşlara yapılan sosyal yardımlar kesildi.

Tüm bu yaşananların ardından AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Suya astronomik zam yaptı"

Bu karara tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'da bulunan AK Partili 19 İlçe Belediye Başkanı bugün Ayaş'ta basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Hakan Han Özcan, 4 kere reddettikleri kademeli su tarifesinin CHP ve İYİ Parti oylarıyla mecliste kabul edilmesinin ardından özellikle kırsal kesimlerden gelen yüksek fatura şikayetleri nedeniyle suya yüzde 50 indirim talebinde bulunduklarını söyledi.

Mansur Yavaş'ın bu kararın ardından sosyal yardımları kestiğini belirten Özcan "Seçim öncesi suya indirim yapacağını söyleyenler, suya astronomik zam yaptı. Şimdi zam savunucusu haline geldi." dedi.

Özcan, Mansur Yavaş'ı sosyal yardımlarla vatandaşı tehdit ettiğinin altını çizdi.

"Sırf diyet ödemek için personel alınmıştır"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan,, Yavaş'ın belediye kaynaklarını Ankaralıya harcamadığını iddia ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Personele ayda 120 milyon bütçe ayırılmaktadır. Bu senede 1.5 milyar TL'yi bulmaktadır. Sırf diyet ödemek için personel alınmıştır. Yatırım yapmak hizmet etmek yerine algı yapmak için sosyal medya aktarılan milyonlarca liraya dikkatinizi çekmek isterim.

Mansur Yavaş kişisel reklamları için milyonlarca lira harcamaktadır. Ankaralıya harcanması gereken paralar alkış ve beğeni almak için çarçur edilmektedir. Konserlere milyonlarca lira harcanmaktadır."

Özcan, Yavaş'ın seçim öncesi verdiği hiçbir projeyi ise gerçekleştiremediğine vurgu yaptı.

"AK Partili belediyeler olarak biz bunları yapacağız"

ABB'den sosyal yardımların ertelendiğine dair vatandaşlara atılan mesajlara tepki gösteren Hakan Han Özcan "Gerçekleştirdiğini tek bir projesi vardı, sosyal yardım o balonda geçtiğimiz hafta attı mesajla söndü. Atılan mesajda hadsiz ifadelerle yardımların durdurulduğunu söyledi. Ankaralılar hiç endişe etmesin, AK Partili belediyeler olarak biz bunları yapacağız." şeklinde konuştu.

"Ankara’yı bu CHP zihniyetine teslim etmeyeceğiz"

Özcan "Hükümetimizle, belediyemizle biz Ankara’yı bu CHP zihniyetine teslim etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Özcan, sosyal yardım alan vatandaşların listesini ABB'den istediklerini sözlerine ekledi.

"Yapamıyorsanız bırakın"

Mansur Yavaş'ı istifaya davet eden Hakan Han Özcan "Yapamıyorsanız bırakın. Suyu da ucuza satarız, asfaltı da atarız, sosyal yardımları da dağıtırız, metroyu da yaparız, Ankara’yı özlenen belediyeye kavuştururuz." diye konuştu.