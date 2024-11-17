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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün Beştepe'de 1 saatlik zirvede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından AK Parti MYK üyeleriyle yaptığı görüşmede, Devlet Bahçeli ile tam mutabakat içerisinde olduklarını söyledi.

İki liderin görüşmesi, muhalif ekranlarda dillendiren 'Cumhur İttifakı'nda kriz' senaryolarını da çürüttü.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da X hesabından bir paylaşım yaparak Cumhur İttifakı'nın devamı için desteğini ortaya koydu.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ YARINLARI İÇİN.."

Hakan Han Özcan, iki liderin görüntülerinin yer aldığı bir videoyu paylaşarak şu notu düştü: