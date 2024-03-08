Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a DEM Parti ile kent uzlaşısı tepkisi CHP ve DEM Parti, kent uzlaşısı adı altında Ankara'da ittifaka karar verdi. Kirli ittifaka tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Milliyetçilik iddiasında bulunan Mansur Yavaş bu işe ne diyor?" tepkisinde bulundu.

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ensonhaber.com

Türkiye, yerel seçimlere sayılı bir zaman kala CHP-DEM hattındaki pazarlıklara şahitlik ediyor.

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti, 31 Mart Yerel Seçimlerine 'kent uzlaşısı' parolasıyla giriyor.

İstanbul'un Esenyurt, Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçesinde CHP ile anlaştıklarını duyuran DEM, bu kez de Ankara için kirli ittifakı belgeleyen kararlarını açıkladı.

3 ilçede aday göstermediler

DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, yerel seçimlere ilişkin düzenledikleri basın toplantısında, Ankara'da 3 ilçede belediye başkan adayı göstermediklerini söyledi.

Türkdoğan, bu ilçelerin Polatlı, Yenimahalle ve Bala olduğunu ifade etti.

"Bütün ilçelerimizde belediye meclis üyelerimiz var"

Türkdoğan, "Yenimahalle dahil bütün ilçelerimizde belediye meclis üyelerimiz var. Bu üç ilçede de kent uzlaşısı kapsamında aday göstermediğimizi de belirtmek isterim." dedi.

CHP tabanı tepki gösterdi

Bu durum, Mansur Yavaş'ın "ülkücü" geçmişiyle çelişiyor ve CHP tabanında da eleştirilere neden oldu.

Hakan Han Özcan'dan tepki

Yapılan kirli ittifaka bir tepki de AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan geldi.

"Mansur Yavaş bu işe ne diyor"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan, "Milliyetçilik iddiasında bulunan Mansur Yavaş bu işe ne diyor?" dedi.

"Biz CHP DEM'leniyor derken ezbere konuşmamıştık"

Hakan Han Özcan, tepkisinde şu ifadeleri kullandı: