Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
479.030
0.81%
BTXN Coin
13.36
0.83%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a kavşak tepkisi

    Oran Kavşağı'nda 8 aydır devam eden çalışmalara yönelik AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Mansur Yavaş'a, "Ne bekliyorsunuz? AK Partili belediyelerimizden yardım mı?" diyerek tepki gösterdi.
    • 22.05.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a kavşak tepkisi

    Ankara’da, Turan Günel Bulvarı’ndaki Oran Kavşağı’nda, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ‘bitmeyen çalışmalar’ tepkilere neden oldu.

    5 ayda bitirileceğine dair verilen sözlere rağmen, çalışmaların 8’inci ayında da devam ettiği görüldü.

    Vatandaşların aylardır süren mağduriyeti nedeniyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eleştiri oklarının hedefi oldu.

    Kavşaktan görüntüler paylaştı

    AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Twitter hesabı üzerinden her gün trafiğin tıkandığı ve uzun kuyrukların oluştuğu kavşaktan görüntüler paylaştı.

    Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a kavşak tepkisi VİDEO

    “Ne bekliyorsunuz? AK Partili belediyelerimizden yardım mı?”

    Duruma tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

    “Göz boyamakla olmuyor bu işler... Aylardır bitmeyen Oran Kavşağı yüzünden mağdur olan vatandaşımız beceriksizliğe isyan ediyor. Neyi bekliyorsunuz? Ak Partili ilçe belediyelerimizden yardım mı?”

    Hakan Han Özcan dan Mansur Yavaş a kavşak tepkisi #1

    Hakan Han Özcan dan Mansur Yavaş a kavşak tepkisi #2

    Hakan Han Özcan dan Mansur Yavaş a kavşak tepkisi #3

    Hakan Han Özcan dan Mansur Yavaş a kavşak tepkisi #4


    İlginizi Çekebilir

    Hometex ev tekstili fuarına Bursa damgası: 1 milyar dolarlık katkı
    Yaşam

    Hometex ev tekstili fuarına Bursa damgası: 1 milyar dolarlık katkı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Marsilya, Abdülkadir Ömür transferini bitirmek istiyor
    Transfer dosyası

    Marsilya, Abdülkadir Ömür transferini bitirmek istiyor

    Görüş Bildir