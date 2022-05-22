Oran Kavşağı'nda 8 aydır devam eden çalışmalara yönelik AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Mansur Yavaş'a, "Ne bekliyorsunuz? AK Partili belediyelerimizden yardım mı?" diyerek tepki gösterdi.

Ankara’da, Turan Günel Bulvarı’ndaki Oran Kavşağı’nda, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ‘bitmeyen çalışmalar’ tepkilere neden oldu.

5 ayda bitirileceğine dair verilen sözlere rağmen, çalışmaların 8’inci ayında da devam ettiği görüldü.

Vatandaşların aylardır süren mağduriyeti nedeniyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kavşaktan görüntüler paylaştı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Twitter hesabı üzerinden her gün trafiğin tıkandığı ve uzun kuyrukların oluştuğu kavşaktan görüntüler paylaştı.

Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a kavşak tepkisi VİDEO



“Ne bekliyorsunuz? AK Partili belediyelerimizden yardım mı?”

Duruma tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

“Göz boyamakla olmuyor bu işler... Aylardır bitmeyen Oran Kavşağı yüzünden mağdur olan vatandaşımız beceriksizliğe isyan ediyor. Neyi bekliyorsunuz? Ak Partili ilçe belediyelerimizden yardım mı?”