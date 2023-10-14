Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a tepki: 3 yıldır yapmadığınız işi 5 ayda mı yapacaksınız?

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde hareketli günler geçirdi.
Bu süreçte muhalefet cephesi sahaya çıkarken hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında toplandı.
Bu isimlerden birisi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.
Meral Akşener, masadan kalkmasından sonra geri oturma şartı olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı yardımcısı verilmesi şartını koşmuştu.
Mansur Yavaş ise teklifi kabul ederek aylarca cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek için il il gezdi.
Mansur Yavaş, Ankara dışında her türlü şeyle ilgilenirken Ankara ise bu süreçte kaderine terk edildi.
"Vetomuz üzerine 2 aydır erteleniyor"
Bunun ardından Yavaş, Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi projesinin engellendiğini öne sürdü.
Yavaş, "Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımı için hazırladığımız projenin kredisi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmasına rağmen ABB Meclisi'nde önce reddedildi, vetomuz üzerine 2 aydır erteleniyor. Proje, Ankara ve İstanbul halkı dahil 30 milyon kişinin sağlığını ilgilendiriyor. Söz konusu olan Mansur Yavaş değil, halkın sağlığı!" diyerek duruma tepki göstermişti.
Mansur Yavaş'a 5 soru yöneltti
İddialara üzerine AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş'ın algı yaptığını belirterek "3 yıldır yapmadığınız işi 5 ayda mı yapacaksınız." dedi.
Özcan, ayrıca Yavaş'a yanıtlaması için 5 soru yöneltti.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya hesabında Mansur Yavaş'a tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:
Sayın Mansur Yavaş şikayet veya sızlanma makamında değil hesap verme makamındasınız. Ankaralının parasının hesabını kuruş kuruş vermek zorundasınız.
Cevaplamaktan ısrarla kaçınsanız da sorularımızı kısa ve net biçimde tekrar soruyoruz.
3 yıl önce Tatlar Arıtma için demogoji yapmıştınız. 2022 yılında Meclis’in verdiği borçlanma yetkisiyle bir bankadan @askiankara için çektiğiniz krediyi, daha düşük faizle aynı banka üzerinden Takasbank’a yatırdınız mı?
Bu sayede Ankaralının ne kadar parasını yok ettiniz?
Bu para Ankaralının değil de kendi paranız olsaydı, bu işlemi yapar mıydınız?
Çalışanlarınızı neredeyse Türkiye’nin en düşük maaş promosyonuna layık görürken de yine bu banka ile mi hareket ettiniz?
Aklıyla hareket ettiğiniz finans uzmanınızın yakın bir akrabası bu bankada, sizin belediyeyi zarara uğratmanız karşılığında daha üst pozisyona atandı mı?
Sayın Mansur Yavaş; Tahrik siyasetinden vazgeçin. Görevinizi yapın ve Ankaralıya, Ankaralının parasının hesabını verin. Şeffaf şeffaf cevap bekliyoruz.
Öyle rakam oyunlarıyla, tablolarla, geçmiş yöneticilere saldırmakla hesap vermekten kaçamayacaksınız.
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