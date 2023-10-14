Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a tepki: 3 yıldır yapmadığınız işi 5 ayda mı yapacaksınız? Mansur Yavaş'ın Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi projesinin engellendiğini ifade etmesine tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Mansur Yavaş'a 5 soru yöneltti.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde hareketli günler geçirdi.

Bu süreçte muhalefet cephesi sahaya çıkarken hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında toplandı.

Bu isimlerden birisi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Meral Akşener, masadan kalkmasından sonra geri oturma şartı olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı yardımcısı verilmesi şartını koşmuştu.

Mansur Yavaş ise teklifi kabul ederek aylarca cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek için il il gezdi.

Mansur Yavaş, Ankara dışında her türlü şeyle ilgilenirken Ankara ise bu süreçte kaderine terk edildi.

"Vetomuz üzerine 2 aydır erteleniyor"

Bunun ardından Yavaş, Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi projesinin engellendiğini öne sürdü.

Yavaş, "Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımı için hazırladığımız projenin kredisi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmasına rağmen ABB Meclisi'nde önce reddedildi, vetomuz üzerine 2 aydır erteleniyor. Proje, Ankara ve İstanbul halkı dahil 30 milyon kişinin sağlığını ilgilendiriyor. Söz konusu olan Mansur Yavaş değil, halkın sağlığı!" diyerek duruma tepki göstermişti.

Mansur Yavaş'a 5 soru yöneltti

İddialara üzerine AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş'ın algı yaptığını belirterek "3 yıldır yapmadığınız işi 5 ayda mı yapacaksınız." dedi.

Özcan, ayrıca Yavaş'a yanıtlaması için 5 soru yöneltti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya hesabında Mansur Yavaş'a tepki göstererek şu ifadelere yer verdi: