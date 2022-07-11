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    Hakan Han Özcan'dan Srebrenitsa paylaşımı: Unutmadık

    Srebrenitsa soykırımının 27'nci yıl dönümüne ilişkin bir paylaşım yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan "İgman dağı yiğitlerine selam olsun!" ifadelerine yer verdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2022 - 12:21
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    Hakan Han Özcan'dan Srebrenitsa paylaşımı: Unutmadık

    Dünyanın gözü önünde Avrupa'nın göbeğinde işlenen insanlık suçunun bu yıl 27'nci yıl dönümü.

    Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Sırplar tarafından Boşnaklara karşı işlenen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 50 soykırım kurbanı daha bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa veriliyor.

    Srebrenitsa soykırımının yıl dönümünde, dünyadan ve Türkiye'den yayınlanan mesajlarla yaşanan acı paylaşılıyor.

    "Yaşanan soykırımı unutmadık"

    Konuya ilişkin AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

    Özcan paylaşımında, "Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı unutmadık. Acımasız bir şekilde katledilen binlerce masum kardeşimizi rahmetle anıyor, 27 senedir acısı dinmeyen gözü yaşlı ailelerine ve sevdiklerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. 'İgman dağı yiğitlerine selam olsun!" ifadelerini kullandı.

    Hakan Han Özcan dan Srebrenitsa paylaşımı: Unutmadık #1

    Hakan Han Özcan dan Srebrenitsa paylaşımı: Unutmadık #2


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