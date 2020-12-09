Hakan Hepcan kimdir? Hakan Hepcan nerede yaşıyor, evli mi? Neden gündemde?

Hakan Hepcan kimdir? Hakan Hepcan nerede yaşıyor, evli mi? Neden gündemde?

Bir zamanların popüler uygulaması Vine ile ünlenen sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, uzun zaman sonra merak edildi. Türkiye'den ayrılarak başka bir hayat kuran Hakan Hepcan, bir linç ile gündemde.

Sosyal medya fenomeni kavramı henüz ortaya yokken, Vine adlı sosyal medya platformundan videolar çekerek milyonlarca kişiye ulaşan Hakan Hepcan, bir dönemin en popüler isimlerdendi.

Sunucu ve müzisyen olan Hakan Hepcan“Alem” şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapmış,vinelarında kullandığı “cocomuyo” lafıyla yeni bir akımın öncüsü olmuştu.

“Artık yaşlandım önümüzü gençlere bırakalım” diyerek bir süre sosyal medyadan uzak kalan Hepcan, yeni bir polemiğin fitilini ateşleyerek günün en merak edilen isimleri arasına girdi.

Peki, Hakan Hepcan kimdir, ne dedi, neden gündemde? İşte merak edilen detaylar..

HAKAN HEPCAN KİMDİR?

Hakan Hepcan, 26 Şubat 1981 yılında İzmir’de doğmuş internet fenomenidir. Sosyal Medya 6 saniyelik videoların çekildiği platform Vine ile tanınan ve telefon uygulamasında ortaya attığı “cocumuyo” kelimesi ile ünlenen Hakan Hepcan, Ege Üniversitesi Konservatuar bölümünü kazandı ancak İstanbul’a yerleşme kararı aldığı için okul hayatına devam etmedi.

İki bestesi bulunan Hakan Heptan, Kuma ve Rol isimli iki grupla albüm çalışmalarında bulundu. Ardından Okan Bayülgen’in ekibinde yer alan Hakan Hepcan Ntv kanalında Bi’Dünya Şov isimli programın sunuculuğunu üstlendi.

Sosyal medyanın ilk fenomenlerinden olan Hakan Hepcan, Türkiye'deki başarılarının ardından bir karar ile Sırbistan'a yerleşti. Orada ise minnoş Elitsa Alexieva ile evlenme kararı alan Hepcan, ardından Norveç'e yerleşti.

HAKAN HEPCAN VE SUDE ALKIŞ OLAYI NEDİR?

Sosyal medya fenomenleri hakkında çirkin sözler kullanarak aşağılayıcı cümleler kuran Hakan Hepcan, YouTuber ve Influencer Sude Alkış’ın dekolteli fotoğrafını kendi hesabından paylaşarak, “Bu kız mı feno şimdi” yazdı.

Bu paylaşıma Hakan Hepcan cephesinden destekler gelirken, Sude Alkış'ın takipçilerinden ise büyük bir öfke yükseldi.

Hakan Hepcan’ın paylaşımının ardından polemiklerin içinde olmaktan hoşlanmadığını belirten Sude Alkış, kendi hesabından yaşanan duruma tepki gösterdi.

Berkcan Güven ve Orkun Işıtmak, aynı sektörde bulundukları arkadaşlarına destek mesajları paylaştı. Aynı şekilde bu mesajlara da çirkin sözlerle cevap veren Hakan Hepcan, sosyal medyada büyük bir polemik yarattı.