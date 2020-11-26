Darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren Hakan Karakuş 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, sivil imamlar ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davada karar açıklandı.

Cezası açıklanan isimler arasından FETÖ'cü eski yarbay Hakan Karakuş da bulunuyor.

79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde FETÖ'nün komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü 141'inci Filo Komutanı olan eski yarbay Hakan Karakuş'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Darbe üssünde o gece: Hakan Karakuş VİDEO

"ELLERİNİZE SAĞLIK"

Hatırlanacağı üzere Hakan Karakuş hakkında akıllarda kalanlardan biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bölgesindeki köprülü kavşağa ve yanında bulunan otoparka bomba atılması talimatını verdikten sonra eylemin gerçekleşmesi sonrası "Ellerinize sağlık" diyerek tebrik etmesi...