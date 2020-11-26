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    Hakan Karakuş'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

    Hakan Karakuş'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

    Darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren Hakan Karakuş 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 11:35
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 11:41
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    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain  darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, sivil imamlar ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davada karar açıklandı.

    Cezası açıklanan  isimler arasından FETÖ'cü eski yarbay Hakan Karakuş da bulunuyor.

    79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

    15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde FETÖ'nün komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü 141'inci Filo Komutanı olan eski yarbay Hakan Karakuş'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

    Darbe üssünde o gece: Hakan Karakuş VİDEO

    "ELLERİNİZE SAĞLIK"

    Hatırlanacağı üzere Hakan Karakuş hakkında akıllarda kalanlardan biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bölgesindeki köprülü kavşağa ve yanında bulunan otoparka bomba atılması talimatını verdikten sonra eylemin gerçekleşmesi sonrası "Ellerinize sağlık" diyerek tebrik etmesi...

    Hakan Karakuş a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası #1

    Hakan Karakuş a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası #2

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