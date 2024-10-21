Hakan Şükür'den vefat paylaşımı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim günü hayatını kaybetti. Gülen'in ölüm haberini FETÖ'ye bağlı haber siteleri duyurdu.

Ayrıca Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından Feto'nun öldüğünü doğrulamıştı.

Fetullah Gülen'in ölümünün ardından FETÖ üyesi ve eski futbolcu Hakan Şükür, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"HER CANLI ÖLÜMÜ TADACAK"

Şükür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Allah kim ne hak ettiyse hakkını verecektir.

Ne eksik ne fazla.

Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak.

Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak.

Tatmayacakmış gibi yaşayanlar bile.

Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese..