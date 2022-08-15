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Hakan Taşıyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama

Hakan Taşıyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama

AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü programı kapsamında Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, havalimanında Hakan Taşıyan ile partililer tarafından karşılandı.