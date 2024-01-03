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Türkiye, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta deprem felaketini yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen sarsıntılar 50 binden fazla canımıza mezar oldu.

Büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Hatay’da enkazda kalan 10 yaşındaki Hilal, beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek depremden 90 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.

Kolunu ve 70 akrabasını kaybetti: Balta ailesi sahip çıktı

5 kişilik ailesinin dışında yaklaşık 70 akrabasını da depremde yitiren Hilal’e emekli milli futbolcu Hakan Balta ile Derya Balta sahip çıkmıştı.

Hilal’in tedavisiyle yakından ilgilenen Derya Balta, sosyal medya hesabından küçük kızın sağlık durumuyla ilgili güzel bir haber paylaştı.

Geçirdiği operasyonların ve gördüğü fizik tedavilerin ardından Hilal yeniden ayağa kalkmayı başardı.

Derya Balta o anları paylaştı: Sen yürü ben hep arkandayım...

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Derya Balta, Hilal’in yürüdüğü anları da takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımında duygusal bir yazı kaleme alan Derya Balta, şu ifadeleri kullandı:

"Seninle ilk konuşmamda “Sen bizim kahramanımızsın” demiştim. Anlamamıştın… 324 gün (10 ay 21 gün) Çok büyük savaşlar verdin. Gerçek bir kahraman gibi başını öne hiç düşürmedin. Ağladın ama hep dik durdun. Şimdi ayaktasın. Kimseye muhtaç kalmadan yürümeye devam edebileceksin inşallah. Ailen için verdiğin sözlerin arkasına koşarak gideceksin. Senin için ne yazsam az… Bunu toparlayacak afilli sözlerim de yok zaten. Sen geldin işte… Ansızın… Belki de ben hep seni bekledim… Ya da melek ailen gönderdi seni bana, kim bilir… Melek ailenin yerini tutamayız bunu da istemeyiz zaten ama senin kocaman bir ailen daha var. Sen yürü ben hep arkandayım, düşersen kaldırır yine sıvazlarım sırtını. Bundan sonra atacağın her adım seni mutluluğa götürsün bal kızım seni hep çok seveceğim…"