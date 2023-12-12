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Türk futbolunda kara gece...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının 1-1 sona ermesinden sonra saha karıştı...

Bitiş düdüğüyle birlikte Hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakemi yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 5 kişi gözaltına alındı.

3 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen isimler hakkında ilk karar verildi.

Bu kapsamda, Halil Umut Meler'e yumruk atan Koca ve yere düşen Meler'i tekmeleyen 2 kişi tutuklandı.

Bakan Tunç'tan açıklama

Konuya ilişkin açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu’nca “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından” Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında,

Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmıştır.



Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir.

Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.