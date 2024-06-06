Hakim, Dilan ve Engin Polat'ın davasından çekildi Dilan Polat ve Engin Polat'ın azmettiricilik suçlamasıyla yargılandığı davanın hakimi, dilekçesinde, Dilan Polat'ın avukatının odasında özel görüşme yapmak için baskı yaptığını iddia etti. Bu durumun yargı sürecini etkileyebileceği ve tarafsızlığını zedeleyebileceği gerekçesiyle davadan çekildi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz kasım ayından bu yana tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın azmettiricilik suçlamasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı..

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, davadan çekilme kararı aldı. Bu sürpriz kararın gerekçelerini anlatan dilekçe ortaya çıktı.

Kararı avukat baskısı nedeniyle aldığı ortaya çıktı

Hakim, çekilme kararının nedenlerini detaylı bir şekilde açıkladığı dilekçesinde, Dilan Polat'ın avukatı Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle özel olarak görüşmek için baskı yaptığını iddia etti.

Hakim, duruşma sırasında ve sonrasında yaşanan olayları ve avukatın taleplerini reddettiğini, buna rağmen Av. Kaya'nın ısrarcı tavırlarını sürdürdüğünü belirtti.

Dilekçeye göre, Av. Hüseyin Kaya, hakimi odasında görüşmek istemiş, ancak hakim bu talebi reddetmiş. Bunun üzerine Av. Kaya'nın, "Hiçbir şekilde avukatlar hariç dosyayı göremeyeceğimi bildiren biri odama bakabilir mi?" ifadesini kullandığı ve hakimin odasına izinsiz girdiği iddia edildi.

Avukatın, "Ne demek görüşemezsiniz, siz hakim değilsiniz" şeklindeki ifadelerle hakimi küçük düşürmeye çalıştığı da dilekçede yer aldı.

Hakimin dilekçesi

Kanal D'nin yayınladığı hakimin çekilme talebini içeren o dilekçe: